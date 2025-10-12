Легенда НБА Шакил О'Нил произнёс трогательную речь перед школьниками

Легендарный в прошлом центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне известный эксперт, аналитик и ведущий на телевидении Шакил О’Нил дал совет школьникам во время своей речи.

«Я буду следовать за своей мечтой. Я стану тем, кем хочу стать. Я буду прислушиваться к своим учителям», — приводит слова Шакила The Sports Rush.

Отметим, что Шак попросил всех учеников школы повторить его слова, после чего все дети сделали то, о чём их просил О'Нил.

Напомним, Шакил является четырёхкратным чемпионом НБА, также он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.