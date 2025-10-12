Скидки
БК Зенит — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Баскетбол Новости

«У тебя зависимость». Фанат попросил Банкеро набрать очки, чтобы зашла ставка

«У тебя зависимость». Фанат попросил Банкеро набрать очки, чтобы зашла ставка
Комментарии

Во время предсезонного матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Орландо Мэджик» (98:128) произошёл забавный эпизод между одним из фанатов и звёздным форвардом «Орландо» Паоло Банкеро.

НБА — предсезонные матчи
11 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
98 : 128
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Макси - 17, Чендлер - 16, Убре - 12, Барлоу - 12, Драммонд - 8, Уокер - 7, Sallis - 7, Broome - 6, Бона - 6, Эдвардс - 5, Хилл - 2, Бейтс, Гордон, Thomas
Орландо Мэджик: Картер - 20, Банкеро - 13, Блэк - 12, Да Силва - 12, Битадзе - 11, Richardson - 9, Ховард - 9, Бейн - 8, Вагнер - 8, Penda - 7, Кэйн - 6, Киньонес - 5, Айзек - 3, Джонс - 3, Робинсон - 2, Каслтон, Кратчер, Бикман, Morales

В одном из моментов фанат, находящийся в первом ряду, попросил итальяно-американского форварда набрать ещё два очка, чтобы ставка, которую сделал поклонник, зашла. Ответ Банкеро не заставил себя долго ждать: «Ты ставишь на предсезонку, братан? У тебя зависимость. Это предсезонка, братан, расслабься», — ответил Паоло, чем рассмешил сидящих рядом с фанатом людей. Примечательно, что после этой просьбы Банкеро так и не набрал ни одного очка, закончив матч с 13 очками на счету.

