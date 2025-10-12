«У тебя зависимость». Фанат попросил Банкеро набрать очки, чтобы зашла ставка

Во время предсезонного матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Орландо Мэджик» (98:128) произошёл забавный эпизод между одним из фанатов и звёздным форвардом «Орландо» Паоло Банкеро.

В одном из моментов фанат, находящийся в первом ряду, попросил итальяно-американского форварда набрать ещё два очка, чтобы ставка, которую сделал поклонник, зашла. Ответ Банкеро не заставил себя долго ждать: «Ты ставишь на предсезонку, братан? У тебя зависимость. Это предсезонка, братан, расслабься», — ответил Паоло, чем рассмешил сидящих рядом с фанатом людей. Примечательно, что после этой просьбы Банкеро так и не набрал ни одного очка, закончив матч с 13 очками на счету.