БК Зенит — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Баскетбол Новости

Российская баскетболистка сфотографировалась для колледжа Джордана в NCAA с флагом России

Комментарии

18-летняя российская баскетболиста Елизавета Астахова, выступающая на позиции форварда, приняла участие в медиадне команды Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Норт Каролина Тар Хилс» с флагом России.

Фото: Пресс-служба «Норт Каролина Тар Хилс»

185-сантиметровая баскетболистка провела в составе московской МБА, завоевав бронзовые медали сезона-2024/2025 Премьер-лиги и Кубка России. В сезоне-2022/2023 помогла московскому коллективу выиграть Суперлигу, а в составе МБА 3х3 завоевала победу в Кубке и Суперкубке России в 2023-м.

Университет Северной Каролины известен тем, что в нём свою карьеру, будучи студентом, провёл легендарный шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан.

Все новости RSS

