БК Зенит — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Баскетбол

МБА-МАИ — Локомотив-Кубань, результат матча 12 октября 2025, счёт 85:88, Единая лига ВТБ 2025-2026

«Локомотив» прервал трёхматчевую победную серию МБА-МАИ в Единой лиге
Аудио-версия:
В субботу, 12 октября, на столичном стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный клуб МБА-МАИ принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Московские баскетболисты уступили железнодорожникам со счётом 85:88 (24:23; 19:18; 19:23; 23:24).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА-МАИ: Зубков - 19, Барашков - 17, Певнев - 13, Савков - 11, Зайцев - 11, Платунов - 8, Трушкин - 3, Исмаилов - 2, Воронов - 1, Комолов, Личутин, Огарков
Локомотив-Кубань: Миллер - 33, Хантер - 10, Темиров - 9, Хэмм - 9, Самойленко - 9, Коновалов - 7, Попов - 4, Робертсон - 3, Квитковских - 2, Шеянов - 2, Рябков

В составе хозяев отличился 34-летний российский центровой Андрей Зубков, он набрал 19 очков, сделал семь подборов, отдал две передачи, совершил один перехват, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+26».

Лучшим игроком матча стал лидер «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер, на его счету 33 очка, четыре подбора, четыре передачи, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+45».

Для МБА-МАИ это поражение стало первым в сезоне-2025/2026 после трёх побед на старте.

