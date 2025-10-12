«Локомотив» прервал трёхматчевую победную серию МБА-МАИ в Единой лиге

В субботу, 12 октября, на столичном стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный клуб МБА-МАИ принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Московские баскетболисты уступили железнодорожникам со счётом 85:88 (24:23; 19:18; 19:23; 23:24).

В составе хозяев отличился 34-летний российский центровой Андрей Зубков, он набрал 19 очков, сделал семь подборов, отдал две передачи, совершил один перехват, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+26».

Лучшим игроком матча стал лидер «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер, на его счету 33 очка, четыре подбора, четыре передачи, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+45».

Для МБА-МАИ это поражение стало первым в сезоне-2025/2026 после трёх побед на старте.