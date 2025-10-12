Скидки
БК Зенит — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Ван Ганди объяснил, почему «Оклахома» будет сильна в новом сезоне НБА

Комментарии

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди объяснил, почему команда «Оклахома-Сити Тандер» способна доминировать в новом сезоне.

«Просто у них очень сильная команда. Если Шей получит травму, очевидно, они очень много потеряют, но могут справиться с травмами практически любого другого игрока в своём составе. Эти ребята хороши. Джейлен Уильямс — настоящая звезда, ничего не отнимаю у других игроков, как Чет Холмгрен, но если эти ребята где-то проседают, есть те, кто сможет заменить их. Только Шей незаменим, но все остальные… Имею в виду, если Шей не получит травму, тяжело представить, как какая-то другая команда победит их», — приводит слова ван Ганди издание Clutch Points.

