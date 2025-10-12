Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
БК Зенит — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» без травмированного Дёмина обыграл «Финикс Санз» в предсезонном матче

«Бруклин» без травмированного Дёмина обыграл «Финикс Санз» в предсезонном матче
Комментарии

В воскресенье, 12 октября, в Макао, Китай, состоялась предсезонная игра НБА между командами «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз», которая завершилась победой нью-йоркских баскетболистов со счётом 111:109 (23:34, 26:17, 32:37, 30:21).

НБА — предсезонные матчи
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 18, Игодаро - 12, Брукс - 12, Ричардс - 11, О'Нил - 9, Аллен - 9, Гиллеспи - 8, Данн - 7, Малуач - 7, Гудвин - 7, Батлер - 7, Хэйс - 2, Бо, Brea, Дюк, Ливерс, Samuel, Fleming, Huntley
Бруклин Нетс: Томас - 16, Уильямс - 15, Портер - 15, Мартин - 11, Wolf - 9, Клауни - 8, Мэнн - 7, Шарп - 7, Powell - 6, Клэкстон - 4, Saraf - 4, Traore - 4, Уилсон - 3, Лидделл - 2, Миллер-Уайтхэд, Этьенн, Zeng, Тимме, Бафкин

Лучшим игроком в составе победителей стал американский защитник Кэмерон Томас, на его счету 16 очков, четыре подбора, одна передача и один блок-шот при одной потере. По 15 очков набрали форварды Майкл Портер-младший и Зайари Уильямс.

У «Финикса» отличился лидер команды Девин Букер, выступающий на позиции защитника. В его активе 18 очков, пять подборов, пять передач, один перехват и четыре потери.

Материалы по теме
У Дёмина межсезонье — огонь. Встретил глобальных звёзд и заключил сделку с легендой НБА
У Дёмина межсезонье — огонь. Встретил глобальных звёзд и заключил сделку с легендой НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android