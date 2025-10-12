«Бруклин» без травмированного Дёмина обыграл «Финикс Санз» в предсезонном матче

В воскресенье, 12 октября, в Макао, Китай, состоялась предсезонная игра НБА между командами «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз», которая завершилась победой нью-йоркских баскетболистов со счётом 111:109 (23:34, 26:17, 32:37, 30:21).

Лучшим игроком в составе победителей стал американский защитник Кэмерон Томас, на его счету 16 очков, четыре подбора, одна передача и один блок-шот при одной потере. По 15 очков набрали форварды Майкл Портер-младший и Зайари Уильямс.

У «Финикса» отличился лидер команды Девин Букер, выступающий на позиции защитника. В его активе 18 очков, пять подборов, пять передач, один перехват и четыре потери.