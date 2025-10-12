«Бруклин» без травмированного Дёмина обыграл «Финикс Санз» в предсезонном матче
В воскресенье, 12 октября, в Макао, Китай, состоялась предсезонная игра НБА между командами «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз», которая завершилась победой нью-йоркских баскетболистов со счётом 111:109 (23:34, 26:17, 32:37, 30:21).
НБА — предсезонные матчи
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 18, Игодаро - 12, Брукс - 12, Ричардс - 11, О'Нил - 9, Аллен - 9, Гиллеспи - 8, Данн - 7, Малуач - 7, Гудвин - 7, Батлер - 7, Хэйс - 2, Бо, Brea, Дюк, Ливерс, Samuel, Fleming, Huntley
Бруклин Нетс: Томас - 16, Уильямс - 15, Портер - 15, Мартин - 11, Wolf - 9, Клауни - 8, Мэнн - 7, Шарп - 7, Powell - 6, Клэкстон - 4, Saraf - 4, Traore - 4, Уилсон - 3, Лидделл - 2, Миллер-Уайтхэд, Этьенн, Zeng, Тимме, Бафкин
Лучшим игроком в составе победителей стал американский защитник Кэмерон Томас, на его счету 16 очков, четыре подбора, одна передача и один блок-шот при одной потере. По 15 очков набрали форварды Майкл Портер-младший и Зайари Уильямс.
У «Финикса» отличился лидер команды Девин Букер, выступающий на позиции защитника. В его активе 18 очков, пять подборов, пять передач, один перехват и четыре потери.
