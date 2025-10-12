«Зенит» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Единой лиги начнётся в 18:00 мск
Сегодня, 12 октября, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ пройдёт матч, в котором санкт-петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА. Начало игры запланировано на 18:00 мск.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-я четверть
34 : 33
ЦСКА
Москва
Зенит: Роберсон, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Кривых, Воронцевич, Емченко
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Джекири, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся одновременно с его началом.
Напомним, ЦСКА стал чемпионом Единой лиги сезона-2024/2025. В финальной серии армейцы встречались с «Зенитом» и победили клуб из Санкт-Петербурга в шести матчах (4-2 в серии). Чемпионство стало для ЦСКА 12-м в Единой лиге и вторым подряд.
Российский баскетболист Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:
