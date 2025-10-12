«Зенит» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Единой лиги начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 12 октября, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ пройдёт матч, в котором санкт-петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА. Начало игры запланировано на 18:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся одновременно с его началом.

Напомним, ЦСКА стал чемпионом Единой лиги сезона-2024/2025. В финальной серии армейцы встречались с «Зенитом» и победили клуб из Санкт-Петербурга в шести матчах (4-2 в серии). Чемпионство стало для ЦСКА 12-м в Единой лиге и вторым подряд.

