Главная Баскетбол Новости

Димитриевич, Фрейзер и Карасёв не попали в заявку «Зенита» на матч с ЦСКА в Единой лиге

Димитриевич, Фрейзер и Карасёв не попали в заявку «Зенита» на матч с ЦСКА в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Северомакедонский разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич, а также американец Трент Фрейзер не вошли в заявку команды на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Команды сыграют сегодня, 12 октября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-я четверть
34 : 33
ЦСКА
Москва
Зенит: Роберсон, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Кривых, Воронцевич, Емченко
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Джекири, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов

Также матч пропустит капитан «Зенита» Сергей Карасёв, который продолжает восстановление.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся одновременно с его началом.

ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги. В финальной серии красно-синие встречались с «Зенитом» и победили клуб из Северной столицы в шести матчах (4-2 в серии). Чемпионство стало для армейцев 12-м в Единой лиге и вторым подряд.

Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину:

