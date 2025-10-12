Димитриевич, Фрейзер и Карасёв не попали в заявку «Зенита» на матч с ЦСКА в Единой лиге

Северомакедонский разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич, а также американец Трент Фрейзер не вошли в заявку команды на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Команды сыграют сегодня, 12 октября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Также матч пропустит капитан «Зенита» Сергей Карасёв, который продолжает восстановление.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся одновременно с его началом.

ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги. В финальной серии красно-синие встречались с «Зенитом» и победили клуб из Северной столицы в шести матчах (4-2 в серии). Чемпионство стало для армейцев 12-м в Единой лиге и вторым подряд.

