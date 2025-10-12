Скидки
БК Зенит — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Обидно». Василий Карасёв высказался после поражения МБА-МАИ в матче с «Локомотивом»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 88:85 в пользу клуба из Краснодара.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА-МАИ: Зубков - 19, Барашков - 17, Певнев - 13, Савков - 11, Зайцев - 11, Платунов - 8, Трушкин - 3, Исмаилов - 2, Воронов - 1, Комолов, Личутин, Огарков
Локомотив-Кубань: Миллер - 33, Хантер - 10, Темиров - 9, Хэмм - 9, Самойленко - 9, Коновалов - 7, Попов - 4, Робертсон - 3, Квитковских - 2, Шеянов - 2, Рябков

«Обидное поражение, могли рассчитывать на другой результат сегодня, но количество потерь и ошибок просто не позволило добиться победы. Можно сказать, что не справились с Патриком Миллером, но мы делали акценты и на других игроках. Безусловно, это высококлассный игрок, который в концовке, по сути, сам решил исход матча. Мы же должны были находить свои возможности для атак на последних минутах. Сейчас у нас будет небольшая пауза, четыре игры прошли, по сути, через два дня на третий, в таких условиях сложно наработать какие-то вещи, ты просто стараешься восстановиться и подготовиться к очередному сопернику. Команда у нас обновилась, нужно некоторые моменты налаживать. Возможно, именно в таких мелочах сегодня недоработали», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Егор Дёмин гуляет по Бруклину:

