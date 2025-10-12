«Обидно». Василий Карасёв высказался после поражения МБА-МАИ в матче с «Локомотивом»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 88:85 в пользу клуба из Краснодара.

«Обидное поражение, могли рассчитывать на другой результат сегодня, но количество потерь и ошибок просто не позволило добиться победы. Можно сказать, что не справились с Патриком Миллером, но мы делали акценты и на других игроках. Безусловно, это высококлассный игрок, который в концовке, по сути, сам решил исход матча. Мы же должны были находить свои возможности для атак на последних минутах. Сейчас у нас будет небольшая пауза, четыре игры прошли, по сути, через два дня на третий, в таких условиях сложно наработать какие-то вещи, ты просто стараешься восстановиться и подготовиться к очередному сопернику. Команда у нас обновилась, нужно некоторые моменты налаживать. Возможно, именно в таких мелочах сегодня недоработали», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

