Стало известно, какую сумму может заработать Дёмин за контракт с Li-Ning — источник

Авторитетное издание Sports Business Journal дало комментарий по поводу сделки, которую заключил российский разыгрывающий и новичок клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин с китайской компанией Li-Ning. В рамках соглашения спортсмен будет выступать в кроссовках Way Of Wade XII от прославленного баскетболиста Дуэйна Уэйда.

«Агент Дёмина Билл Сандерс отказался раскрывать сумму сделки, однако, по словам источников, её стоимость оценивается в семизначную сумму за весь срок соглашения. В контракте предусмотрены бонусы для Дёмина, зависящие от успехов и роста международного бизнеса компании Li-Ning, особенно на российском рынке.

Дёмин получил предложения от множества брендов, однако предпочёл подождать, считая, что его ценность возрастёт после драфта. Он стал одним из последних среди игроков топ-10, кто заключил контракт на обувь», — сказано в статье.

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА: