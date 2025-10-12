Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
БК Зенит — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, какую сумму может заработать Дёмин за контракт с Li-Ning — источник

Стало известно, какую сумму может заработать Дёмин за контракт с Li-Ning — источник
,
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное издание Sports Business Journal дало комментарий по поводу сделки, которую заключил российский разыгрывающий и новичок клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин с китайской компанией Li-Ning. В рамках соглашения спортсмен будет выступать в кроссовках Way Of Wade XII от прославленного баскетболиста Дуэйна Уэйда.

«Агент Дёмина Билл Сандерс отказался раскрывать сумму сделки, однако, по словам источников, её стоимость оценивается в семизначную сумму за весь срок соглашения. В контракте предусмотрены бонусы для Дёмина, зависящие от успехов и роста международного бизнеса компании Li-Ning, особенно на российском рынке.

Дёмин получил предложения от множества брендов, однако предпочёл подождать, считая, что его ценность возрастёт после драфта. Он стал одним из последних среди игроков топ-10, кто заключил контракт на обувь», — сказано в статье.

Сейчас читают:
У Дёмина межсезонье — огонь. Встретил глобальных звёзд и заключил сделку с легендой НБА
У Дёмина межсезонье — огонь. Встретил глобальных звёзд и заключил сделку с легендой НБА

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android