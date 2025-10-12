Юдин высказался о победе «Локо» в матче с МБА-МАИ, ранее не проигрывавшей в этом сезоне ЕЛ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу, которую одержала его команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 88:85. Отметим, для москвичей это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Ранее подопечные Василия Карасёва одержали три победы.

«Понимали, матч будет тяжёлым – МБА-МАИ здорово начала сезон, одержала три победы подряд, две из них – на выезде, москвичи в хорошей форме, поэтому мы готовились именно к такому противостоянию. Конечно, пока ещё не сыграны на 100%, у нас много травмированных игроков, которые пока даже не работают с командой, но всегда говорю парням: «Самое важное – это те, кто выходит на паркет». Сегодня могу сказать «браво» команде, достойно выглядели и одержали заслуженную, как я считаю, победу», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

