Главная Баскетбол Новости

Юдин высказался о победе «Локо» в матче с МБА-МАИ, ранее не проигрывавшей в этом сезоне ЕЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу, которую одержала его команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 88:85. Отметим, для москвичей это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Ранее подопечные Василия Карасёва одержали три победы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА-МАИ: Зубков - 19, Барашков - 17, Певнев - 13, Савков - 11, Зайцев - 11, Платунов - 8, Трушкин - 3, Исмаилов - 2, Воронов - 1, Комолов, Личутин, Огарков
Локомотив-Кубань: Миллер - 33, Хантер - 10, Темиров - 9, Хэмм - 9, Самойленко - 9, Коновалов - 7, Попов - 4, Робертсон - 3, Квитковских - 2, Шеянов - 2, Рябков

«Понимали, матч будет тяжёлым – МБА-МАИ здорово начала сезон, одержала три победы подряд, две из них – на выезде, москвичи в хорошей форме, поэтому мы готовились именно к такому противостоянию. Конечно, пока ещё не сыграны на 100%, у нас много травмированных игроков, которые пока даже не работают с командой, но всегда говорю парням: «Самое важное – это те, кто выходит на паркет». Сегодня могу сказать «браво» команде, достойно выглядели и одержали заслуженную, как я считаю, победу», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

Егор Дёмин протестировал очки Apple и 3D камеры в офисе НБА:

