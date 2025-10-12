Скидки
18:00 Мск
Егор Дёмин оценил шансы своего участия в следующем предсезонном матче «Бруклина»

Аудио-версия:
Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин сообщил, что проводит полноценные тренировки с командой. По словам спортсмена, с большой долей вероятности он примет участие в следующем предсезонном матче «Бруклина». Ранее Егор не выходил на площадку из-за травмы.

НБА — предсезонные матчи
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 18, Брукс - 12, Игодаро - 12, Ричардс - 11, О'Нил - 9, Аллен - 9, Гиллеспи - 8, Данн - 7, Малуач - 7, Гудвин - 7, Батлер - 7, Хэйс - 2, Грин, Бо, Brea, Уильямс, Дюк, Ливерс, Samuel, Fleming, Huntley
Бруклин Нетс: Томас - 16, Уильямс - 15, Портер - 15, Мартин - 11, Wolf - 9, Клауни - 8, Мэнн - 7, Шарп - 7, Powell - 6, Клэкстон - 4, Saraf - 4, Traore - 4, Уилсон - 3, Лидделл - 2, Миллер-Уайтхэд, Хайсмит, Demin, Этьенн, Zeng, Тимме, Бафкин

«Забираем вторую игру в Макао у «Санс» и уезжаем в Нью-Йорк с хорошим настроением. Игра получилась напряжённой, но в итоге сумели переломить ход и выиграть «+2». В Макао всё было круто. За неделю удалось сделать много дел. Я полноценно тренируюсь с командой и с большой вероятностью приму участие в следующей предсезонной игре. Но об этом чуть позже», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

«Бруклин» в следующей встрече сыграет с «Торонто Рэпторс». Матч состоится 18 октября.

Дёмин в составе «Бруклина» прибыл в Макао на предсезонный турнир:

