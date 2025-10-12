Егор Дёмин оценил шансы своего участия в следующем предсезонном матче «Бруклина»

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин сообщил, что проводит полноценные тренировки с командой. По словам спортсмена, с большой долей вероятности он примет участие в следующем предсезонном матче «Бруклина». Ранее Егор не выходил на площадку из-за травмы.

«Забираем вторую игру в Макао у «Санс» и уезжаем в Нью-Йорк с хорошим настроением. Игра получилась напряжённой, но в итоге сумели переломить ход и выиграть «+2». В Макао всё было круто. За неделю удалось сделать много дел. Я полноценно тренируюсь с командой и с большой вероятностью приму участие в следующей предсезонной игре. Но об этом чуть позже», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

«Бруклин» в следующей встрече сыграет с «Торонто Рэпторс». Матч состоится 18 октября.

Дёмин в составе «Бруклина» прибыл в Макао на предсезонный турнир: