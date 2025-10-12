ЦСКА на последней секунде вырвал победу в выездном матче с «Зенитом» в Единой лиге

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого петербургский «Зенит» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила в упорной борьбе вплоть до последних секунд и закончилась победой гостей со счётом 85:84 (24:25, 16:18, 20:17, 25:24). Окончательный результат определился на последней секунде после точной трёшки в исполнении Антона Аспапковича.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал американский разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 17 очков, четыре подбора и пять результативных передач. В составе «Зенита» лучшую результативность показал разыгрывающий Александр Щербенёв. В его активе 21 очко, три подбора и три результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с «Самарой». Матч состоится 15 октября и начнётся в 18:30 по московскому времени. ЦСКА следующую встречу проведёт на домашней площадке с клубом «Пари Нижний Новгород». Она состоится также 15 октября. Начало – в 19:30 мск.

