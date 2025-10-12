Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — ЦСКА, результат матча 12 октября 2025, счет 84:85, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА на последней секунде вырвал победу в выездном матче с «Зенитом» в Единой лиге
Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого петербургский «Зенит» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила в упорной борьбе вплоть до последних секунд и закончилась победой гостей со счётом 85:84 (24:25, 16:18, 20:17, 25:24). Окончательный результат определился на последней секунде после точной трёшки в исполнении Антона Аспапковича.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал американский разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 17 очков, четыре подбора и пять результативных передач. В составе «Зенита» лучшую результативность показал разыгрывающий Александр Щербенёв. В его активе 21 очко, три подбора и три результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с «Самарой». Матч состоится 15 октября и начнётся в 18:30 по московскому времени. ЦСКА следующую встречу проведёт на домашней площадке с клубом «Пари Нижний Новгород». Она состоится также 15 октября. Начало – в 19:30 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
