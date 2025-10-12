Единая лига: результаты матчей 12 октября

Сегодня, 12 октября, прошёл очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоялось два матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига. Результаты на 12 октября:

МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань» — 85:88;

«Зенит» — ЦСКА — 84:85.

Напомним, в соответствии с регламентом соревнований команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде. По завершении регулярки станут известны восемь сильнейших клубов лиги, которые напрямую попадут в плей-офф.

Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА, в финальной серии победивший «Зенит» из Санкт-Петербурга.

