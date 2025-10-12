Скидки
Единая лига – 2025/2026: результаты на 12 октября, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 12 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 октября, прошёл очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоялось два матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига. Результаты на 12 октября:

МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань» — 85:88;
«Зенит» — ЦСКА — 84:85.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА-МАИ: Зубков - 19, Барашков - 17, Певнев - 13, Савков - 11, Зайцев - 11, Платунов - 8, Трушкин - 3, Исмаилов - 2, Воронов - 1, Комолов, Личутин, Огарков
Локомотив-Кубань: Миллер - 33, Хантер - 10, Темиров - 9, Хэмм - 9, Самойленко - 9, Коновалов - 7, Попов - 4, Робертсон - 3, Квитковских - 2, Шеянов - 2, Рябков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов

Напомним, в соответствии с регламентом соревнований команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде. По завершении регулярки станут известны восемь сильнейших клубов лиги, которые напрямую попадут в плей-офф.

Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА, в финальной серии победивший «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
