Видео: «трёшка» Астапковича на последней секунде, принёсшая ЦСКА победу в игре с «Зенитом»

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого петербургский «Зенит» принимал ЦСКА. Встреча проходила в напряжённой борьбе вплоть до последних секунд и закончилась победой команды из Москвы со счётом 85:84 (24:25, 16:18, 20:17, 25:24).

Окончательный результат определился на последней секунде после точной «трёшки» в исполнении лёгкого форварда Антона Астапковича.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в следующем туре регулярного чемпионата ЦСКА на домашней площадке примет «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 15 октября, начало – в 19:30 мск. «Зенит» в следующем туре на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 15 октября и начнётся в 18:30 мск.

