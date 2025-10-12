Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА «Оклахома» подписал контракт с россиянином Виктором Лахиным – источник

Чемпион НБА «Оклахома» подписал контракт с россиянином Виктором Лахиным – источник
Комментарии

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» подписал контракт с россиянином Виктором Лахиным. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный журналист Брэндон Рахбар.

Напомним, в июле «Оклахома» включала Лахина в заявку для участия в матчах Летней лиги НБА. Однако российский центровой так и не сыграл в турнире из-за травмы.

О деталях контракта не сообщается.

В минувшем сезоне Виктор выступал в Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA), где демонстрировал следующие показатели — 11,4 очка, 6,4 подбора, 1,5 блок-шота и 37% трёхочковых за «Клемсон».

Материалы по теме
У Дёмина межсезонье — огонь. Встретил глобальных звёзд и заключил сделку с легендой НБА
У Дёмина межсезонье — огонь. Встретил глобальных звёзд и заключил сделку с легендой НБА

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android