Чемпион НБА «Оклахома» подписал контракт с россиянином Виктором Лахиным – источник

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» подписал контракт с россиянином Виктором Лахиным. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный журналист Брэндон Рахбар.

Напомним, в июле «Оклахома» включала Лахина в заявку для участия в матчах Летней лиги НБА. Однако российский центровой так и не сыграл в турнире из-за травмы.

О деталях контракта не сообщается.

В минувшем сезоне Виктор выступал в Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA), где демонстрировал следующие показатели — 11,4 очка, 6,4 подбора, 1,5 блок-шота и 37% трёхочковых за «Клемсон».

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»: