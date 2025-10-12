Скидки
Баскетбол

Димитриевич сломал палец на ноге. Представлена информация о Фрейзере и Карасёве

Димитриевич сломал палец на ноге. Представлена информация о Фрейзере и Карасёве
Главный тренер «Зенита» Александр Секулич по окончании матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА на пресс-конференции ответил на вопрос по поводу травм своих подопечных – Ненада Димитриевича, Трента Фрейзера и Сергея Карасёва.

По словам Секулича, Димитриевич сломал палец на левой ноге. О сроках его возращения на паркет информации пока нет. Что касается Фрейзера и Карасёва, то они, как сообщил главный тренер сине-бело-голубых, могут вернуться в строй к концу недели.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов

Напомним, «Зенит» уступил ЦСКА в напряжённой борьбе со счётом 84:85. В следующем туре подопечные Секулича на выезде сыграет с «Самарой».

