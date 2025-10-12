Димитриевич сломал палец на ноге. Представлена информация о Фрейзере и Карасёве

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич по окончании матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА на пресс-конференции ответил на вопрос по поводу травм своих подопечных – Ненада Димитриевича, Трента Фрейзера и Сергея Карасёва.

По словам Секулича, Димитриевич сломал палец на левой ноге. О сроках его возращения на паркет информации пока нет. Что касается Фрейзера и Карасёва, то они, как сообщил главный тренер сине-бело-голубых, могут вернуться в строй к концу недели.

Напомним, «Зенит» уступил ЦСКА в напряжённой борьбе со счётом 84:85. В следующем туре подопечные Секулича на выезде сыграет с «Самарой».

