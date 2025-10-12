Скидки
Баскетбол

Пистиолис – о победе ЦСКА в матче с «Зенитом»: наша игра не соответствует моим стандартам

Пистиолис – о победе ЦСКА в матче с «Зенитом»: наша игра не соответствует моим стандартам
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу, одержанную в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом». Армейцы взяли верх со счётом 85:84 (24:25, 16:18, 20:17, 25:24).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов

«Я очень рад, что мы добились победы. Мы наконец нашли свою игру, но она всё равно не соответствует моим стандартам. При подготовке мы говорили, что, если у кого-то не пойдёт игра, другой возьмёт роль лидера на себя. У нас было несколько попыток отдать этот матч сопернику, но мы одержали победу. Нужно работать над нашей игрой!» — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Жестокое нападение на австралийского баскетболиста:

Комментарии
