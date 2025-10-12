Пистиолис – о победе ЦСКА в матче с «Зенитом»: наша игра не соответствует моим стандартам

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу, одержанную в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом». Армейцы взяли верх со счётом 85:84 (24:25, 16:18, 20:17, 25:24).

«Я очень рад, что мы добились победы. Мы наконец нашли свою игру, но она всё равно не соответствует моим стандартам. При подготовке мы говорили, что, если у кого-то не пойдёт игра, другой возьмёт роль лидера на себя. У нас было несколько попыток отдать этот матч сопернику, но мы одержали победу. Нужно работать над нашей игрой!» — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

