Игрок «Зенита» Александр Щербенёв установил два личных рекорда в проигранном матче с ЦСКА

Разыгрывающий «Зенита» Александр Щербенёв в матче с ЦСКА обновил личный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира.

В матче с армейцами спортсмен провёл на площадке почти 29 минут и за это время набрал 21 очко. Также отмечается, что разыгрывающий обновил личный рекорд по точным трёхочковым броскам – в игре с ЦСКА Александр совершил пять попаданий из-за дуги.

Кроме того, в активе Щербенёва три подбора, три результативные передачи и один перехват.

Напомним, сам матч завершился в пользу ЦСКА за счёт точной «трёшки» в исполнении Антона Астапковича на последней секунде (85:84).

