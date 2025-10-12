Скидки
Баскетбол

Игрок «Зенита» Александр Щербенёв установил два личных рекорда в проигранном матче с ЦСКА

Игрок «Зенита» Александр Щербенёв установил два личных рекорда в проигранном матче с ЦСКА
Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Александр Щербенёв в матче с ЦСКА обновил личный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира.

В матче с армейцами спортсмен провёл на площадке почти 29 минут и за это время набрал 21 очко. Также отмечается, что разыгрывающий обновил личный рекорд по точным трёхочковым броскам – в игре с ЦСКА Александр совершил пять попаданий из-за дуги.

Кроме того, в активе Щербенёва три подбора, три результативные передачи и один перехват.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов

Напомним, сам матч завершился в пользу ЦСКА за счёт точной «трёшки» в исполнении Антона Астапковича на последней секунде (85:84).

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:

