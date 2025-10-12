Скидки
Баскетбол

«Трудно подобрать слова». Секулич – после домашнего поражения «Зенита» в матче с ЦСКА

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал исход домашнего матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (84:85). Итоговый результат определился на последней секунде после точного трёхочкового броска в исполнении Антона Астапковича.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов

«Трудно подобрать слова после такого поражения. Думаю, большую часть матча играли хорошо, у нас были хорошие моменты. Наслаждались игрой при полных трибунах. Сегодня нам очень нужна была эта поддержка, потому что в данный момент команда проходит через сложный период: у нас много травм. Поэтому хочу поблагодарить болельщиков за ту невероятную поддержку, которую они нам сегодня подарили — мы её чувствовали, и она очень нам помогла», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом:

