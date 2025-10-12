«Трудно подобрать слова». Секулич – после домашнего поражения «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал исход домашнего матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (84:85). Итоговый результат определился на последней секунде после точного трёхочкового броска в исполнении Антона Астапковича.

«Трудно подобрать слова после такого поражения. Думаю, большую часть матча играли хорошо, у нас были хорошие моменты. Наслаждались игрой при полных трибунах. Сегодня нам очень нужна была эта поддержка, потому что в данный момент команда проходит через сложный период: у нас много травм. Поэтому хочу поблагодарить болельщиков за ту невероятную поддержку, которую они нам сегодня подарили — мы её чувствовали, и она очень нам помогла», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

