Капитан «Локомотива» Патрик Миллер установил два личных рекорда в ЕЛ в матче с МБА-МАИ

Комментарии

Американский разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер установил два личных рекорда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Как информирует пресс-служба турнира, он стал автором персонального рекорда по эффективности (45) и результативности (33).

Отметим, капитан железнодорожников провёл на площадке почти 33 минуты. Помимо 33 очков, на его счету пять результативных передач, четыре подбора и два перехвата.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Сама встреча закончилась в пользу «Локомотива» со счётом 88:85.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА-МАИ: Зубков - 19, Барашков - 17, Певнев - 13, Савков - 11, Зайцев - 11, Платунов - 8, Трушкин - 3, Исмаилов - 2, Воронов - 1, Комолов, Личутин, Огарков
Локомотив-Кубань: Миллер - 33, Хантер - 10, Темиров - 9, Хэмм - 9, Самойленко - 9, Коновалов - 7, Попов - 4, Робертсон - 3, Квитковских - 2, Шеянов - 2, Рябков

