Капитан «Локомотива» Патрик Миллер установил два личных рекорда в ЕЛ в матче с МБА-МАИ

Американский разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер установил два личных рекорда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Как информирует пресс-служба турнира, он стал автором персонального рекорда по эффективности (45) и результативности (33).

Отметим, капитан железнодорожников провёл на площадке почти 33 минуты. Помимо 33 очков, на его счету пять результативных передач, четыре подбора и два перехвата.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Сама встреча закончилась в пользу «Локомотива» со счётом 88:85.

