Главный тренер ЦСКА Пистиолис высказался о статистике по штрафным 33-14 в пользу «Зенита»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу армейцев со счётом 85:84 (24:25, 16:18, 20:17, 25:24).

«Есть много небольших деталей, которые надо подправить в оставшейся части сезона. Добавлю, что впервые за мою карьеру в ЦСКА преимущество соперника по исполненным штрафным – 33-14. Это означает, что мы действуем агрессивно, и мы продолжим играть в мужской баскетбол, обойдёмся без уловок и не будем искать лёгких путей», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Егор Дёмин благодарит судей после матча Летней лиги НБА: