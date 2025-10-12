Секулич ответил, что ему понравилось в игре «Зенита» в проигранном матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич после матча с ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ назвал моменты в игре своих подопечных, которыми оставался доволен. Сама встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась в пользу ЦСКА со счётом 85:84.

«Больше всего мне понравилось, что мы прогрессируем как команда, становимся лучше. Сейчас нам непросто, потому что, как уже говорил, у нас короткая ротация, отсутствуют несколько ключевых игроков. Но большую часть игры не было видно, что нам кого-то не хватает. Наши игроки показали себя так, как и должны, когда мы оказались в сложной ситуации. И, конечно, играли против очень сильной команды, которая показывает потрясающий баскетбол. Это чемпионы Единой лиги ВТБ, поэтому особенно горжусь тем, как сыграли наши ребята. К сожалению, не удалось выиграть, но по сравнению с последними матчами с ЦСКА или УНИКСом мы сильно прибавили», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

