NBC Sports спрогнозировал топ-25 игроков НБА в 2030 году

Издание NBC Sports поделилось прогнозом относительно топ-25 игроков НБА в 2030 году. В список портала вошли как действующие звёзды лиги, так и перспективные новички, которые пока не выступают в НБА, а представляют команды Национальной ассоциации студенческого спорта NCAA.

Топ-25 игроков НБА в 2030 году по версии NBC Sports:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)

2. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»)

3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)

4. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»)

5. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»)

6. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»)

7. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»)

8. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»)

9. Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс»)

10. Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»)

11. Джален Джонсон («Атланта Хокс»)

12. Дэррин Питерсон («Канзас Джейхокс»)

13. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»)

14. Кэмерон Бузер («Дьюк Блю Девилс»)

15. Тайриз Халибертон («Индиана Пэйсерс»)

16. Франц Вагнер («Орландо Мэджик»)

17. Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»)

18. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

19. Эй Джей Дибанца(BYU*)

20. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»)

21. Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»)

22. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»)

23. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

24. Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»)

25. Трей Янг («Атланта Хокс»).

* – организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

