Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер назвал звезду НБА, ставшую трансферной целью «Лос-Анджелес Лейкерс»

Инсайдер назвал звезду НБА, ставшую трансферной целью «Лос-Анджелес Лейкерс»
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» может предпринять попытку заполучить тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо, который сейчас выступает за «Милуоки Бакс». Об этом на своём канале в YouTube рассказал авторитетный журналист и инсайдер Йован Буха. По его сведениям, калифорнийский клуб будет готов предложить конкурентоспособный пакет для обмена

Летом 2026 года «Лейкерс» будут иметь три выбора первого раунда и три обмена драфт-пиками, что позволит команде сделать весомое предложение. При этом Буха отметил, что вероятность подобной сделки всё же остаётся низкой.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо видит себя в «Нью-Йорке». Но зачем — никто не понимает
Яннис Адетокунбо видит себя в «Нью-Йорке». Но зачем — никто не понимает

Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android