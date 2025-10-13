Инсайдер назвал звезду НБА, ставшую трансферной целью «Лос-Анджелес Лейкерс»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» может предпринять попытку заполучить тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо, который сейчас выступает за «Милуоки Бакс». Об этом на своём канале в YouTube рассказал авторитетный журналист и инсайдер Йован Буха. По его сведениям, калифорнийский клуб будет готов предложить конкурентоспособный пакет для обмена

Летом 2026 года «Лейкерс» будут иметь три выбора первого раунда и три обмена драфт-пиками, что позволит команде сделать весомое предложение. При этом Буха отметил, что вероятность подобной сделки всё же остаётся низкой.

