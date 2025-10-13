Евгений Воронов высказался об ошибках МБА-МАИ в проигранном матче с «Локомотивом»

Атакующий защитник МБА-МАИ Евгений Воронов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Москве и завершилась в пользу гостей со счётом 88:85. Также 39-летний спортсмен вспомнил свой первый матч в карьере, который проходил 12 октября 2002 года.

«Допустили очень много потерь, 19, из них где-то в половине случаев «Локо» убегал в отрыв и набирал лёгкие очки, не выполнили то, о чём просил тренерский штаб. Обидно, что проиграли, если искать позитив, показали, что можем играть с такими командами. Нужно исправлять ошибки, адаптироваться к жёсткой игре соперника и становиться лучше. Главное, мы способны конкурировать с такими клубами, как «Локомотив-Кубань».

Помню ли я свою первую игру в карьере, которая состоялась 23 года назад? Прекрасно помню! Это был матч против «Евраза», я сидел на скамейке и вообще не думал, что выйду на паркет. В команде были Василий Карасёв и Андрей Ведищев, я был ещё совсем зелёный и многого не понимал. Тогда несколько игроков получили по пять фолов, я провёл на паркете три или четыре минуты и даже бросал на победу. Не знаю, как там оказался. Промазал, но эта игра запомнилась на всю жизнь», — приводит слова Воронова пресс-служба МБА-МАИ.

«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым: