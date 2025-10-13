Скидки
Главная Баскетбол Новости

Евгений Воронов высказался об ошибках МБА-МАИ в проигранном матче с «Локомотивом»

Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник МБА-МАИ Евгений Воронов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Москве и завершилась в пользу гостей со счётом 88:85. Также 39-летний спортсмен вспомнил свой первый матч в карьере, который проходил 12 октября 2002 года.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА-МАИ: Зубков - 19, Барашков - 17, Певнев - 13, Савков - 11, Зайцев - 11, Платунов - 8, Трушкин - 3, Исмаилов - 2, Воронов - 1, Комолов, Личутин, Огарков
Локомотив-Кубань: Миллер - 33, Хантер - 10, Темиров - 9, Хэмм - 9, Самойленко - 9, Коновалов - 7, Попов - 4, Робертсон - 3, Квитковских - 2, Шеянов - 2, Рябков

«Допустили очень много потерь, 19, из них где-то в половине случаев «Локо» убегал в отрыв и набирал лёгкие очки, не выполнили то, о чём просил тренерский штаб. Обидно, что проиграли, если искать позитив, показали, что можем играть с такими командами. Нужно исправлять ошибки, адаптироваться к жёсткой игре соперника и становиться лучше. Главное, мы способны конкурировать с такими клубами, как «Локомотив-Кубань».

Помню ли я свою первую игру в карьере, которая состоялась 23 года назад? Прекрасно помню! Это был матч против «Евраза», я сидел на скамейке и вообще не думал, что выйду на паркет. В команде были Василий Карасёв и Андрей Ведищев, я был ещё совсем зелёный и многого не понимал. Тогда несколько игроков получили по пять фолов, я провёл на паркете три или четыре минуты и даже бросал на победу. Не знаю, как там оказался. Промазал, но эта игра запомнилась на всю жизнь», — приводит слова Воронова пресс-служба МБА-МАИ.

«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым:

Комментарии
