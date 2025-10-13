Владимир Гомельский прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче ЕЛ с МБА-МАИ

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между МБА-МАИ и «Локомотивом-Кубань». Игра проходила в Москве и завершилась в пользу клуба из Краснодара со счётом 88:85.

«В Москве состоялся матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ между МБА-МАИ и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Получилась интересная и азартная игра. Для хозяев главной проблемой в защите был лидер «Локо» Патрик Миллер. Но решить её никто из игроков москвичей не сумел. Патрик набрал 30+ очков и забивал на любой вкус: после изоляций, в пик-н-роллах, с линии штрафных бросков. Отличную игру в очередной раз продемонстрировал лидер МБА Андрей Зубков. Его результативность и подборы позволяли москвичам всё время быть близко по счёту и претендовать на победу. Ему очень помогал в этом Слава Зайцев. Два других ветерана, Воронов и Трушкин, явно далеки от своей лучшей физической формы. Агрессивная защита требует много сил и выносливости. У Барашкова и Исмаилова силы есть, но много тактических ошибок в обороне. А вот соперники в защите ошибались реже. Хотя игра шла на таких высоких скоростях, что соперники часто совершали технические потери. «Локо» одержал победу со счётом 88:85 и обошёл МБА в турнирной таблице», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Школьник избил двух соперников во время баскетбольного матча: