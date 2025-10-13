«В таких случаях отправляешься, куда посчитаешь нужным». Хантер — об уходе из «Зенита»

Американский новичок «Локомотива-Кубань» Винс Хантер рассказал, почему в межсезонье принял решение покинуть «Зенит», за который выступал с 2023 года. По словам Хантера, клуб из Санкт-Петербурга не сделал ему предложение.

«Почему в межсезонье решил покинуть «Зенит»? От них не было предложения, а в таких случаях ты обычно отправляешься, куда сам посчитаешь нужным. Так что я сравнил все предложения, которые мне поступили, и постарался выбрать для себя наилучшую возможность. Если честно, «Локомотив» выходил на меня каждый год, что я играю в Европе. И на этот раз я понял, что именно предложение «Локо» больше всего отвечает моим целям и предлагает мне наилучшую ситуацию.

Я знаю, что «Локо» каждый год борется за чемпионство, но команде всё время не хватает до этого одного-двух шагов. Бывает, что просто удача отворачивается. Для меня это большой вызов — помочь команде завоевать долгожданное чемпионство. В каждой команде, где я играл, я боролся за золотые медали. Это для меня очень важный фактор при принятии решений», — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Хантер пробил потолок в коридоре после удаления: