«Я понял, что это знак». Хантер — о переходе в «Локомотив»

Американский центровой Винс Хантер рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в краснодарском «Локомотиве-Кубань». По словам спортсмена, до перехода в «Локо» с ним связывались несколько клубов высокого уровня из Европы.

«Не буду говорить конкретно, но да, несколько европейских клубов, притом очень высокого уровня, на меня выходили. Но я как следует подумал, посовещался с семьёй и принял решение остаться в России. Закрытый аэропорт? Я играю в Европе уже 11 лет, и каких только поездок я за это время не видел. Сложная логистика для меня не особенно важная вещь, хоть, конечно, где-то и мелькала мысль о бесконечных поездках. Но я знаю, что в «Локо» уже научились с этим справляться, так что всерьёз не переживал.

Когда аэропорт открыли, я подумал: «Слава богу!» Очень обрадовался. Я понял, что это знак, свидетельство того, что моё решение продолжить карьеру в «Локомотиве» было правильным», — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с центровым «Локомотива-Кубань» Винсом Хантером на «Чемпионате».

Хантер пробил потолок в коридоре после удаления: