«Готовься, ЦСКА». Винс Хантер обратился к действующему чемпиону Единой лиги

Новичок «Локомотива-Кубань» Винс Хантер поделился мнением о действующем чемпионе Единой лиги ВТБ московском ЦСКА. Спортсмен выразил уверенность, что железнодорожники сумеют взять верх в противостояниях с армейцами.

«Что нужно, чтобы остановить их? Сложный вопрос, я много над ним думаю уже три года. У них очень хорошая команда — с сильным тренером, с налаженной «химией». По ним видно, что им нравится играть вместе, они прекрасно знают, кто на что способен. Можно сказать, что их пазл уже давно сложился.

Но это не значит, что они непобедимы. Против них надо играть стабильно, без провалов, и чётко следовать плану на игру. Верю, что нам это по силам. Готовься, ЦСКА, мы тебя победим!» — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с центровым «Локомотива-Кубань» Винсом Хантером на «Чемпионате».

