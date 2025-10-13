Скидки
Винс Хантер высказался о старте сезона «Локомотива-Кубань»

Винс Хантер высказался о старте сезона «Локомотива-Кубань»
Американский новичок «Локомотива-Кубань» Винс Хантер поделился мыслями о старте команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. После поражения в первом матче сезона железнодорожники одержали три победы.

«Мы начали не так хорошо, как хотели, — из-за травм, из-за того, что я в предсезонке пропустил несколько игр. Но мы прогрессируем с каждым матчем и, думаю, к концу сезона будем в полном порядке.

Мы всё больше понимаем, как играть в одной команде, и скоро пазл начнёт складываться», — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с центровым «Локомотива-Кубань» Винсом Хантером на «Чемпионате».
«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым:

