Винс Хантер высказался о старте сезона «Локомотива-Кубань»

Американский новичок «Локомотива-Кубань» Винс Хантер поделился мыслями о старте команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. После поражения в первом матче сезона железнодорожники одержали три победы.

«Мы начали не так хорошо, как хотели, — из-за травм, из-за того, что я в предсезонке пропустил несколько игр. Но мы прогрессируем с каждым матчем и, думаю, к концу сезона будем в полном порядке.

Мы всё больше понимаем, как играть в одной команде, и скоро пазл начнёт складываться», — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

