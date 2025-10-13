Скидки
«Жду встречи с ним на паркете». Хантер бросил вызов новичку Единой лиги

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер признался, что в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ ждёт встреч с новичком «Бетсити Пармы» Терреллом Картером. В пермский клуб 29-летний центровой перешёл в августе этого года.

«Есть команд шесть, может, восемь из верхней половины, у которых хочется выиграть особенно. Каждая команда из топ-4 — это точно принципиальный соперник. Но в целом даже не знаю, кого выделить. Всегда интересно играть против кого-то твоего уровня, чтобы доказать — нет, я лучше. Поэтому обожаю играть против Джалена Рейнольдса. Это один из тех «больших», с которыми всегда получается классное противостояние. В ЦСКА отличные центровые — сильные, хорошо обученные.

Вот, вспомнил! Новый парень из «Пармы», Террелл Картер — против него я ещё не играл, и это должно быть очень интересно. Мне понравилось, что он показал в первых турах Единой лиги ВТБ. Надеюсь, он это прочитает и узнает, что я по-настоящему жду встречи с ним на паркете», — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с центровым «Локомотива-Кубань» Винсом Хантером на «Чемпионате».
Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025:

