Американский баскетболист «Локомотива» Винс Хантер высказался о Егоре Дёмине

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер признался, что видел несколько хайлайтов с участием российского игрока Егора Дёмина, который представляет клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».

«Да, слышал о таком, видел пару хайлайтов. Посмотрел, потому что было написано, что он русский. Но мне сложно сказать, я не слежу за НБА», — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

