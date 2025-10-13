Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Россия мне это даёт». Американский баскетболист из «Локомотива-Кубань» высказался об РФ

«Россия мне это даёт». Американский баскетболист из «Локомотива-Кубань» высказался об РФ
Комментарии

Американский центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер признался, что он, как и члены его семьи, чувствуют себя комфортно в Российской Федерации.

«Мне тут нравится. За четыре года я ко всему привык, мне и моей семье тут комфортно — а это самое важное. Когда я отправляюсь на матч, мне не надо никаких сюрпризов, а моим близким должно быть спокойно, и Россия мне это даёт.

Я продолжаю каждый день узнавать что-то новое, расширять кругозор, но думаю, что самые основные вещи мне уже давно знакомы», — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с центровым «Локомотива-Кубань» Винсом Хантером на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Уход из «Зенита», пробитый потолок и обращение к ЦСКА. Интервью с Винсом Хантером
Эксклюзив
Уход из «Зенита», пробитый потолок и обращение к ЦСКА. Интервью с Винсом Хантером

Хантер пробил потолок в коридоре после удаления:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android