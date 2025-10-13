«Россия мне это даёт». Американский баскетболист из «Локомотива-Кубань» высказался об РФ

Американский центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер признался, что он, как и члены его семьи, чувствуют себя комфортно в Российской Федерации.

«Мне тут нравится. За четыре года я ко всему привык, мне и моей семье тут комфортно — а это самое важное. Когда я отправляюсь на матч, мне не надо никаких сюрпризов, а моим близким должно быть спокойно, и Россия мне это даёт.

Я продолжаю каждый день узнавать что-то новое, расширять кругозор, но думаю, что самые основные вещи мне уже давно знакомы», — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с центровым «Локомотива-Кубань» Винсом Хантером на «Чемпионате».

Хантер пробил потолок в коридоре после удаления: