Инсайдер ответил, готовы ли в «Милуоки» обсуждать обмен Янниса Адетокунбо

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу возможного обмена 30-летнего тяжёлого форварда и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в другую команду.

«Когда появилась та новость [о возможном уходе Янниса из «Милуоки Бакс»], несколько команд попытались прощупать ситуацию у «Бакс», но, насколько мне известно, им однозначно отказали.

Сейчас все полностью сосредоточены на этом сезоне. Но нет никаких сомнений, что тема с Яннисом ещё обязательно всплывет», — заявил Уиндхорст в эфире программы NBA Countdown.

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025: