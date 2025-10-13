Скидки
Инсайдер ответил, готовы ли в «Милуоки» обсуждать обмен Янниса Адетокунбо

Инсайдер ответил, готовы ли в «Милуоки» обсуждать обмен Янниса Адетокунбо


Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу возможного обмена 30-летнего тяжёлого форварда и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в другую команду.

«Когда появилась та новость [о возможном уходе Янниса из «Милуоки Бакс»], несколько команд попытались прощупать ситуацию у «Бакс», но, насколько мне известно, им однозначно отказали.

Сейчас все полностью сосредоточены на этом сезоне. Но нет никаких сомнений, что тема с Яннисом ещё обязательно всплывет», — заявил Уиндхорст в эфире программы NBA Countdown.

Яннис Адетокунбо видит себя в «Нью-Йорке». Но зачем — никто не понимает
Яннис Адетокунбо видит себя в «Нью-Йорке». Но зачем — никто не понимает

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025:

