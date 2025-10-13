Российский центровой Владислав Голдин пропустил очередной предсезонный матч НБА

Сегодня, 13 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 120:104 в пользу домашней команды.

Центровой «Майами» Владислав Голдин не появился на площадке в этом матче и таким образом пропустил уже третью предсезонную игру подряд. В это время его конкурент по позиции, Кел'эл Уэр, стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка, сделав 10 подборов и два перехвата за 25 минут на паркете.

Отметим, что следующую предсезонную встречу «Хит» проведут против «Атланты Хоукс» в ночь на 14 октября. Стартовый свисток — в 1:00 мск.