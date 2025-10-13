Российский центровой Владислав Голдин пропустил очередной предсезонный матч НБА
Сегодня, 13 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 120:104 в пользу домашней команды.
НБА — предсезонные матчи
13 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
120 : 104
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Вагнер - 17, Richardson - 13, Картер - 12, Ховард - 11, Да Силва - 11, Блэк - 9, Penda - 7, Айзек - 6, Кэйн - 6, Каслтон - 6, Morales - 6, Робинсон - 5, Киньонес - 4, Кратчер - 3, Джонс - 2, Битадзе - 2, Бикман
Майами Хит: Уэр - 24, Янг - 18, Ларссон - 14, Gardner - 11, Жакез-мл. - 9, Ачиува - 7, Dainja - 5, Томпсон - 5, Джонсон - 4, Madsen - 3, Якуционис - 2, Митчелл - 2, Розир, Йович, Хироу, Goldin
Центровой «Майами» Владислав Голдин не появился на площадке в этом матче и таким образом пропустил уже третью предсезонную игру подряд. В это время его конкурент по позиции, Кел'эл Уэр, стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка, сделав 10 подборов и два перехвата за 25 минут на паркете.
Отметим, что следующую предсезонную встречу «Хит» проведут против «Атланты Хоукс» в ночь на 14 октября. Стартовый свисток — в 1:00 мск.
НБА — предсезонные матчи
14 октября 2025, вторник. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Майами Хит
Майами
