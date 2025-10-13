Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Российский центровой Владислав Голдин пропустил очередной предсезонный матч НБА

Российский центровой Владислав Голдин пропустил очередной предсезонный матч НБА
Комментарии

Сегодня, 13 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 120:104 в пользу домашней команды.

НБА — предсезонные матчи
13 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
120 : 104
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Вагнер - 17, Richardson - 13, Картер - 12, Ховард - 11, Да Силва - 11, Блэк - 9, Penda - 7, Айзек - 6, Кэйн - 6, Каслтон - 6, Morales - 6, Робинсон - 5, Киньонес - 4, Кратчер - 3, Джонс - 2, Битадзе - 2, Бикман
Майами Хит: Уэр - 24, Янг - 18, Ларссон - 14, Gardner - 11, Жакез-мл. - 9, Ачиува - 7, Dainja - 5, Томпсон - 5, Джонсон - 4, Madsen - 3, Якуционис - 2, Митчелл - 2, Розир, Йович, Хироу, Goldin

Центровой «Майами» Владислав Голдин не появился на площадке в этом матче и таким образом пропустил уже третью предсезонную игру подряд. В это время его конкурент по позиции, Кел'эл Уэр, стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка, сделав 10 подборов и два перехвата за 25 минут на паркете.

Отметим, что следующую предсезонную встречу «Хит» проведут против «Атланты Хоукс» в ночь на 14 октября. Стартовый свисток — в 1:00 мск.

НБА — предсезонные матчи
14 октября 2025, вторник. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android