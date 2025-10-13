«Лейкерс» без Леброна и Дончича обыграли «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА

В ночь с 12 на 13 октября на площадке «Крипто.ком Арена» (Лос-Анджелес, США) завершился предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в основное время одержали хозяева паркета со счётом 126:116.

Самыми результативными игроками матча стали защитник гостей Брэндин Подзиемски, набравший 23 очка, сделавший пять подборов и восемь результативных передач, и защитник «Лейкерс» Остин Ривз (21 очко, три подбора и три результативные передачи).

Отметим, что звёздные игроки Леброн Джеймс и Лука Дончич (оба — «Лос-Анджелес Лейкерс»), а также Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») участия в данной игре не принимали.

Новый сезон НБА стартует 22 октября.

