Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 13 октября 2025, счёт 126:116, предсезонный матч НБА 2025/2026

«Лейкерс» без Леброна и Дончича обыграли «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА
Комментарии

В ночь с 12 на 13 октября на площадке «Крипто.ком Арена» (Лос-Анджелес, США) завершился предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в основное время одержали хозяева паркета со счётом 126:116.

НБА — предсезонные матчи
13 октября 2025, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 21, Кнехт - 16, Хатимура - 16, Эйтон - 14, Винсент - 13, Ларэвиа - 11, Джеймс - 7, Смит - 7, Вандербилт - 6, Хэйс - 5, Уильямс - 5, Davis Jr - 5, Колоко, Manon, Marciulionis, Уотсон, Клебер
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Джексон-Дэвис - 14, Куминга - 13, Пэйтон II - 11, Cryer - 11, Пост - 9, Спенсер - 8, Болден - 7, Хилд - 6, Richard - 5, Роу - 4, Сантос - 3, Грин - 2, Кинси

Самыми результативными игроками матча стали защитник гостей Брэндин Подзиемски, набравший 23 очка, сделавший пять подборов и восемь результативных передач, и защитник «Лейкерс» Остин Ривз (21 очко, три подбора и три результативные передачи).

Отметим, что звёздные игроки Леброн Джеймс и Лука Дончич (оба — «Лос-Анджелес Лейкерс»), а также Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») участия в данной игре не принимали.

Новый сезон НБА стартует 22 октября.

