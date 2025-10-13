«Денвер» обыграл «Клипперс» в предсезонном матче НБА. У Йокича — 12 очков

В ночь с 12 на 13 октября на площадке «Интьют Доум» (Инглвуд, США) завершился предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Победу в основное время одержали гости со счётом 102:94.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Аарон Гордон, набравший 18 очков, сделавший семь подборов и две передачи. У звёздного сербского центрового Николы Йокича — 12 очков, девять подборов и шесть передач.

У хозяев наивысшую результативность показал американский лёгкий форвард Кавай Леонард, в активе которого 17 очков, два подбора и одна передача.

Напомним, новый сезон НБА стартует в ночь на 22 октября.