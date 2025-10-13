Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Денвер» обыграл «Клипперс» в предсезонном матче НБА. У Йокича — 12 очков

Комментарии

В ночь с 12 на 13 октября на площадке «Интьют Доум» (Инглвуд, США) завершился предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Победу в основное время одержали гости со счётом 102:94.

НБА — предсезонные матчи
13 октября 2025, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 17, Лопес - 15, Джонс - 12, Зубац - 11, Коллинс - 9, Браун - 6, Миллер - 5, Харден - 5, Кристи - 5, Niederhauser - 4, Данн - 3, Пол - 2, Престон, Poulakidas, Telfort, Sanders, Бил, Флауэрс, Богданович, Болдуин Мл., Батюм
Денвер Наггетс: Гордон - 18, Йокич - 12, Браун - 11, Jones - 11, Валанчюнас - 10, Уотсон - 9, Джонсон - 8, Маррей - 7, Строутер - 6, Пикетт - 5, Холмс - 2, Ннаджи - 2, Хардуэй-младший - 1, Тайсон, Bates, Браун, Эдвардс, Джонс, Браун

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Аарон Гордон, набравший 18 очков, сделавший семь подборов и две передачи. У звёздного сербского центрового Николы Йокича — 12 очков, девять подборов и шесть передач.

У хозяев наивысшую результативность показал американский лёгкий форвард Кавай Леонард, в активе которого 17 очков, два подбора и одна передача.

Напомним, новый сезон НБА стартует в ночь на 22 октября.

