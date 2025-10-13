Скидки
Игрок «Торонто» исполнил победный бросок за 0,8 секунды до конца предсезонного матча НБА

Сегодня, 13 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Торонто Рэпторс». Игра завершилась со счётом 113:112 в пользу гостевой команды.

НБА — предсезонные матчи
12 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 113
Торонто Рэпторс
Торонто
Вашингтон Уизардс: Макколлум - 19, Сарр - 12, Джордж - 11, Миддлтон - 11, Уитмор - 10, Багли III - 10, Вукчевич - 9, Tre Johnson - 8, Кисперт - 5, Каррингтон - 4, Брэнэм - 4, Riley - 4, Watkins - 3, Джонс - 2, Шампани, Купер, Блэк, Гилл, Лябисье
Торонто Рэпторс: Куикли - 18, Барретт - 15, Hepburn - 12, Барнс - 10, Уолтер - 10, Дик - 8, Мамукелашвили - 8, Шид - 7, Баттл - 7, Агбаджи - 5, Сарр - 4, Родди - 4, Роден - 3, Могбо - 2, Темпл, Шомше, Martin

Любопытно, что именно французский центровой «Торонто Рэпторс» Оливье Сарр стал автором решающего броска в этом матче. За 0,8 секунды до финальной сирены «Рэпторс» вводили мяч из-за боковой, после чего последовала передача на Сарра. Он совершил победный лэй-ап после навеса и принёс своей команде победу.

Видео можно посмотреть на канале Toronto Raptors в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

