Игрок «Торонто» исполнил победный бросок за 0,8 секунды до конца предсезонного матча НБА

Сегодня, 13 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Торонто Рэпторс». Игра завершилась со счётом 113:112 в пользу гостевой команды.

Любопытно, что именно французский центровой «Торонто Рэпторс» Оливье Сарр стал автором решающего броска в этом матче. За 0,8 секунды до финальной сирены «Рэпторс» вводили мяч из-за боковой, после чего последовала передача на Сарра. Он совершил победный лэй-ап после навеса и принёс своей команде победу.

Видео можно посмотреть на канале Toronto Raptors в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.