Баскетбол

Предсезонка НБА: результаты 13 октября

Предсезонка НБА: результаты 13 октября
Сегодня, 13 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

  • «Вашингтон Уизардс» — «Торонто Рэпторс» — 112:113.
  • «Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 120:104.
  • «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс» — 138:107.
  • «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 121:127.
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 94:102.
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:116.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).

