Предсезонка НБА: результаты 13 октября

Сегодня, 13 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Предсезонные матчи НБА — результаты 13 октября

«Вашингтон Уизардс» — «Торонто Рэпторс» — 112:113.

«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 120:104.

«Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс» — 138:107.

«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 121:127.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 94:102.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:116.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).