Аренас назвал условие, при котором Виктор Вембаньяма может стать MVP в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас высказался по поводу перспектив центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньямы стать самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона-2025/2026 НБА.

«Если он будет набирать в среднем 25–27 очков, делать 10–12 подборов и [регулярно] блокировать броски, станет лучшим защитным игроком года и при этом его команда будет побеждать — без сомнений, он может забрать эту награду», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона: