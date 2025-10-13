Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Люблю вас». Дёмин трогательно описал встречу с близкими во время предсезонки НБА

Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями от встречи с членами своей семьи во время пребывания в специальном административном районе Китая — Макао, где его команда провела два предсезонных матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз».

«И, конечно, самым главным событием для меня в Макао, при всей насыщенности программы, стала встреча и общение с моей семьёй.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

С учётом обстоятельств в последнее время нам не удавалось видеться часто. Поэтому моменты, проведённые вместе, я начинаю ценить ещё больше. Люблю вас и ценю вашу поддержку», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

