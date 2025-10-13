Скидки
Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке — два россиянина

Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошли два россиянина (Антон Астапкович, представляющий ЦСКА, и Александр Шашков из «Бетсити Пармы»), а также три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);
Маркус Бингэм (УНИКС);
Душан Беслач («Автодор»);
Антон Астапкович (ЦСКА);
Александр Шашков («Парма»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Напомним, единственным клубом, который на данный момент не потерпел ни одного поражения, является УНИКС. Казанцы одержали победы в трёх матчах.

