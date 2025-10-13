Сергей Елевич назвал главный фактор победы ЦСКА в матче с «Зенитом» в Единой лиге

Заслуженный тренер России Сергей Елевич дал комментарий по поводу недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 85:84 в пользу армейцев. Итоговый результат определился на последней секунде после точного трёхочкового броска в исполнении Антона Астапковича.

«Это была просто валидольная игра. Матч по накалу, по игре получился даже лучше, чем матчи Евролиги. Обе команды были достойны победы, но в концовке чуть больше повезло ЦСКА. В целом ровная была игра. Но в конечном итоге те два перехвата, которые сделал ЦСКА, уступая с разницей в шесть очков, сыграли определяющую роль, и это позволило армейцам победить.

Но я бы отметил в этом матче «Зенит», поскольку они были без трёх основных игроков. И тем не менее они показали игру, достойную огромного уважения. Понравился Щербенёв. Саша провёл один из лучших матчей в карьере на данный момент. Он показывает, что в этом чемпионате должен играть далеко не последнюю роль. В прошлом году почему-то не было к нему кредита доверия особо. Но он очень хороший игрок. Впечатлили меня и пять дальних попаданий Воронцевича», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

