Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Елевич назвал главный фактор победы ЦСКА в матче с «Зенитом» в Единой лиге

Сергей Елевич назвал главный фактор победы ЦСКА в матче с «Зенитом» в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич дал комментарий по поводу недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 85:84 в пользу армейцев. Итоговый результат определился на последней секунде после точного трёхочкового броска в исполнении Антона Астапковича.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов

«Это была просто валидольная игра. Матч по накалу, по игре получился даже лучше, чем матчи Евролиги. Обе команды были достойны победы, но в концовке чуть больше повезло ЦСКА. В целом ровная была игра. Но в конечном итоге те два перехвата, которые сделал ЦСКА, уступая с разницей в шесть очков, сыграли определяющую роль, и это позволило армейцам победить.

Но я бы отметил в этом матче «Зенит», поскольку они были без трёх основных игроков. И тем не менее они показали игру, достойную огромного уважения. Понравился Щербенёв. Саша провёл один из лучших матчей в карьере на данный момент. Он показывает, что в этом чемпионате должен играть далеко не последнюю роль. В прошлом году почему-то не было к нему кредита доверия особо. Но он очень хороший игрок. Впечатлили меня и пять дальних попаданий Воронцевича», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Материалы по теме
Это было мощно и эффектно. «Зенит» с ЦСКА выдали триллер, где героем стал россиянин!
Видео
Это было мощно и эффектно. «Зенит» с ЦСКА выдали триллер, где героем стал россиянин!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android