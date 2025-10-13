Скидки
Андрей Ватутин высказался о российских игроках после победы ЦСКА в матче с «Зенитом»

Андрей Ватутин высказался о российских игроках после победы ЦСКА в матче с «Зенитом»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом», выделив игру российских баскетболистов в составе обеих команд. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 85:84 в пользу красно-синих.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов

«Зенит» против ЦСКА — это всегда отличная вывеска. Уверен, что игра не разочаровала зрителей и останется в памяти. Мы провели не лучший свой матч, особенно в защите, но и «Зенит» смотрелся очень солидно, команда явно будет прогрессировать. Здорово, что в таком статусном и эмоциональном матче в обеих командах отлично смотрелись россияне. Они играли ключевые роли на площадке. Надеюсь, ребята продолжат в том же духе», – приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Главные новости дня:

