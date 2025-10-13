Андрей Ватутин высказался о российских игроках после победы ЦСКА в матче с «Зенитом»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом», выделив игру российских баскетболистов в составе обеих команд. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 85:84 в пользу красно-синих.

«Зенит» против ЦСКА — это всегда отличная вывеска. Уверен, что игра не разочаровала зрителей и останется в памяти. Мы провели не лучший свой матч, особенно в защите, но и «Зенит» смотрелся очень солидно, команда явно будет прогрессировать. Здорово, что в таком статусном и эмоциональном матче в обеих командах отлично смотрелись россияне. Они играли ключевые роли на площадке. Надеюсь, ребята продолжат в том же духе», – приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

