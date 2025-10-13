Видео: сын Шакила О'Нила выиграл конкурс данков в США

Шакир О'Нил, сын легендарного центрового Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакила О'Нила, выиграл данк-контест на мероприятии Hornet Madness в Сакраменто (США).

Hornet Madness – предсезонное университетское спортивное мероприятие команды Sacramento State Hornets, которое, помимо данк-контестов, включает в себя прочие различные конкурсы.

Сын Шакила О'Нила выиграл конкурс данков в США:

«Шакир О'Нил действительно умеет летать», — написал один из пользователей в социальных сетях под видео с Шакиром.

Ранее Шакил, который после завершения карьеры стал экспертом и аналитиком, произнёс трогательную речь перед школьниками, дав им ряд советов.