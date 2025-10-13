Скидки
Астапкович высказался о своей победной «трёшке» на последней секунде матча с «Зенитом»

31-летний форвард московского ЦСКА Антон Астапкович высказался о своём трёхочковом броске на последней секунде матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом», который принёс победу армейцам – 85:84.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов

«Не могу сказать, что это что-то фантастическое, какой-то невероятный бросок. Так получилось, что мяч дошёл до меня. Увидел момент, смог реализовать. Ничего особенного в этом нет. На самом деле броски отрабатываются. Любой профессиональный баскетболист должен отрабатывать бросок, даже цирковой. Пытаемся найти свою игру, показываем это своим отношением, желанием. Да, ошибки есть, но это только начало сезона», — приводит слова Астапковича «Матч ТВ».

Главные новости дня:

