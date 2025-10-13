Астапкович высказался о своей победной «трёшке» на последней секунде матча с «Зенитом»

31-летний форвард московского ЦСКА Антон Астапкович высказался о своём трёхочковом броске на последней секунде матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом», который принёс победу армейцам – 85:84.

«Не могу сказать, что это что-то фантастическое, какой-то невероятный бросок. Так получилось, что мяч дошёл до меня. Увидел момент, смог реализовать. Ничего особенного в этом нет. На самом деле броски отрабатываются. Любой профессиональный баскетболист должен отрабатывать бросок, даже цирковой. Пытаемся найти свою игру, показываем это своим отношением, желанием. Да, ошибки есть, но это только начало сезона», — приводит слова Астапковича «Матч ТВ».

