Эксперт усомнился в прозрачности сделки с «самой дорогой» карточкой Луки Дончича

Бизнес-аналитик Даррен Ровелл прокомментировал покупку карточки разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича — Flawless Rookie Logoman Auto 1/1. Ранее инвестор и коллекционер Болилло Ладжан Сан на своей странице в социальных сетях сообщил, что карточка была продана за $ 4,7 млн, что стало рекордом для всех карточек баскетболиста.

«Вопрос: как я понимаю, последним владельцем этой карточки был Болилло, один из трёх совладельцев Secure. Secure продала её самой себе за более чем $ 4 млн? Последнее известное предложение за эту карточку было в районе $ 2 млн. Можно хоть немного прозрачности? Команда Secure, я готов поговорить», — написал Ровелл на своей странице в социальных сетях.

