Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Капитан ЦСКА Семён Антонов высказался о победе в матче с «Зенитом» на последней секунде

Капитан ЦСКА Семён Антонов высказался о победе в матче с «Зенитом» на последней секунде
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан ЦСКА Семён Антонов поделился мнением о победе, одержанной в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом». Красно-синие взяли верх со счётом 85:84 (24:25, 16:18, 20:17, 25:24). Итоговый результат определился на последней секунде после точной «трёшки» в исполнении Антона Астапковича.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов

«Матч получился сложным для обоих коллективов. Очень хорошо, что в самом конце Астап забил. Наверное, в этот решающий момент удача была на нашей стороне. Но и соперник сегодня реализовал несколько достаточно сложных бросков.

Всех болельщиков — с победой! Это только первые матчи чемпионата. Понятно, что у «Зенита» сегодня не было несколько ключевых игроков, но баскетбол — это не о том, кто не играет в баскетбол, а о том, кто играет и принимает решения. Нам есть ещё над чем работать и куда расти. Все только начинается, всё самое интересное впереди», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Это было мощно и эффектно. «Зенит» с ЦСКА выдали триллер, где героем стал россиянин!
Видео
Это было мощно и эффектно. «Зенит» с ЦСКА выдали триллер, где героем стал россиянин!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android