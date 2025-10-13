Капитан ЦСКА Семён Антонов высказался о победе в матче с «Зенитом» на последней секунде

Капитан ЦСКА Семён Антонов поделился мнением о победе, одержанной в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом». Красно-синие взяли верх со счётом 85:84 (24:25, 16:18, 20:17, 25:24). Итоговый результат определился на последней секунде после точной «трёшки» в исполнении Антона Астапковича.

«Матч получился сложным для обоих коллективов. Очень хорошо, что в самом конце Астап забил. Наверное, в этот решающий момент удача была на нашей стороне. Но и соперник сегодня реализовал несколько достаточно сложных бросков.

Всех болельщиков — с победой! Это только первые матчи чемпионата. Понятно, что у «Зенита» сегодня не было несколько ключевых игроков, но баскетбол — это не о том, кто не играет в баскетбол, а о том, кто играет и принимает решения. Нам есть ещё над чем работать и куда расти. Все только начинается, всё самое интересное впереди», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

Главные новости дня: