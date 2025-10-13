Скидки
Фото: игроки «Чикаго» и «Милуоки» устроили потасовку, сбив с ног арбитра

Во время предсезонного матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Чикаго Буллз» и «Милуоки Бакс» (121:127) произошла потасовка. Участниками инцидента стали форвард «Буллз» Дэйлен Терри и игрок «Милуоки» Торин Принс. Спортсмены столкнулись под корзиной сразу после свистка арбитра, зафиксировавшего пробежку.

Возникла потасовка. Игроки обеих команд пытались разнять своих коллег, в ходе чего Принс случайно сбил с ног одного из арбитров. По итогам инцидента технические фолы получили Принс, Терри, а также Бобби Портис («Милуоки») и Зак Коллинс («Чикаго»). Терри был удалён с площадки.

